Конфликт кондуктора с школьниками в Санкт-Петербурге закончился стрельбой

Как сообщает «Фонтанка», школьники отказались приобретать билеты и покинули салон. А когда водитель продолжил движение, юноши начали стрелять по автобусу. В итоге пуля разбила стекло одного из окон.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место событий и нашли подростков возле дома 29 по улице Олеко Дундича. Компания состояла из троих учеников школ Московского и Пушкинского районов в возрасте от 13 до 15 лет. У одного из задержанных обнаружили и изъяли пневматический пистолет.
В отношении 15-летнего молодого человека дознаватели возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Двое других фигурантов после опроса отправились в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
