«Закосивший» под спортсмена автовор разбил угнанный автомобиль

Инцидент произошел на трассе под Тотьмой, что в Вологодской области, где прибывший на место аварии наряд ДПС застал странную картину: рядом со съехавшей на обочину и разбитой LADA Largus бегал запыхавшийся мужчина.

Как сообщает издание NewsVo, на вопросы стражей порядка гражданин ответил, что вышел на пробежку и не имеет к машине никакого отношения. Однако поведение «спортсмена» показалось полицейским подозрительным, и стражи порядка задержали его. Выяснилось, что 34-летний мужчина угнал LADA, воспользовавшись удобным моментом, когда законный владелец ненадолго отлучился в кафе и оставил ключи от машины в замке зажигания.

Во время поездки злоумышленник потерял контроль над транспортным средством и вылетел в кювет. В результате сильного удара авто получило повреждения на общую сумму в 900 тысяч рублей. Испугавшись ответственности, нарушитель попытался сбежать, но не успел.

Впоследствии подозреваемый признал вину, суд отправил его под арест на пять суток за оставление места ДТП. Правоохранители подчеркнули, что гражданин до этого случая уже 18 раз привлекался к административной ответственности.

