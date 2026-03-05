Отец и сын без повода переехали машиной и избили своего знакомого в Якутске

Злоумышленники во время поездки по городу заметили знакомого отца семейства. Несмотря на отсутствие какого-либо конфликта или повода для агрессии в отношении мужчины, родственники решили применить к потерпевшему физическую силу.

Как сообщает телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия), нарушители сбили ни в чем не повинного человека на автомобиле, после чего вышли из салона и продолжили избиение. В результате потерпевший получил травмы средней тяжести. Мотивом нападения, по версии следствия, стали хулиганские побуждения — злоумышленники хотели продемонстрировать свое превосходство и пренебрежение к общественному порядку.

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против задержанных. Фигуранты проходят по пунктам «г» и «д» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц и из хулиганских побуждений». Все материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.

