Вооруженный мужчина открыл дверь скорой помощи и застрелил раненого пациента

Как сообщает издание ABC News, в момент, когда скорая собиралась отправляться в больницу, неизвестный с силой распахнул дверь машины и выпустил в жертву несколько пуль. От полученных травм потерпевший скончался на месте событий. Находившиеся внутри автомобиля фельдшеры не пострадали, хотя и получили сильнейший психологический шок.
Погибший оказался человеком с неоднозначным прошлым: в январе 2026-го его освободили из тюрьмы после того, как он отсидел 25 лет за изнасилование. Что же касается стрелка, то информации о нем нет. На данный момент полиция продолжает поиски.
