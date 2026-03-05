Вооруженный мужчина открыл дверь скорой помощи и застрелил раненого пациента

Все началось с того, что пострадавший в перестрелке 62-летний мужчина добрался до дома, где его мать вызвала неотложку. Прибывшие на вызов медики оказали помощь раненому и погрузили его в автомобиль, но история на этом не закончилась.

Как сообщает издание ABC News, в момент, когда скорая собиралась отправляться в больницу, неизвестный с силой распахнул дверь машины и выпустил в жертву несколько пуль. От полученных травм потерпевший скончался на месте событий. Находившиеся внутри автомобиля фельдшеры не пострадали, хотя и получили сильнейший психологический шок.

Погибший оказался человеком с неоднозначным прошлым: в январе 2026-го его освободили из тюрьмы после того, как он отсидел 25 лет за изнасилование. Что же касается стрелка, то информации о нем нет. На данный момент полиция продолжает поиски.

