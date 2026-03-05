Курьер на электровелосипеде сбил 4-летнего малыша на тротуаре в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел вечером 4 марта на улице Народного Ополчения. Ребенок бежал по улице к своей матери, когда в него на большой скорости влетел 25-летний доставщик на электровелосипеде.

Как сообщает издание «78», в результате наезда ребенок получил перелом голени и множественные гематомы. Сейчас малыш находится в отделении интенсивной терапии, врачи провели ему операцию по репозиции костей.

Мать пострадавшего рассказала, что в тот вечер на тротуаре находились сразу два курьера. По ее словам, они передвигались без какого-либо освещения, в темноте их было не видно. Женщина также подчеркнула, что велосипедист даже не пытался затормозить, хоть и мог объехать ребенка.

В отношении 25-летнего доставщика составили административный протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новой Москве курьер прокатил ребенка на электровелосипеде по оживленной трассе.