Мужчина избил жену и похитил на машине своего сына в Санкт-Петербурге

В квартире на улице Крыленко между супругами вспыхнула бытовая ссора. В ходе перепалки 47-летний мужчина набросился на свою 30-летнюю жену с кулаками, а затем взялся за нож и схватил их общего ребенка.

Как сообщает издание «78», разгневанный глава семейства, угрожая родственникам ножом, взял на руки полуторагодовалого сына и вынес его из дома в легкой одежде. После этого злоумышленник сел вместе с ребенком в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Но на этом нарушитель не остановился и вскоре позвонил жене с требованием отдать ему документы на мальчика, при этом открыто угрожая причинить тому вред.

Правоохранители незамедлительно ввели план «Перехват». Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили машину, в которой в тот момент находились похититель, его 50-летний брат и ребенок. При задержании один из мужчин оказал сопротивление, стражам порядка пришлось применить физическую силу.

Всех задержанных доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, а малыша передали в детское социальное учреждение, где он пробудет до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

