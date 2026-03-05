Автомобиль москвича раздавило заледеневшим водостоком

Инцидент случился в ночь на 5 марта у дома 17 на улице Ивана Бабушкина в Москве. Владелец припарковал свое авто возле здания и отлучился всего на несколько минут.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в это время массивная обледеневшая конструкция рухнула прямо на транспортное средство. В результате пострадали крыша и лобовое стекло, а также передняя часть салона.

По словам местных жителей, они уже неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на замерзший водосток и нависшие сосульки, однако коммунальщики так и не приняли меры.

На место событий оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и составили протокол осмотра места происшествия. Коммунальные службы пока не давали официальных комментариев о случившемся.

