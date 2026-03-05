Пять автомобилей пострадало в ночном пожаре на севере Санкт-Петербурга

Ночью 5 марта в Выборгском районе города стоящий на парковке микроавтобус Mercedes-Benz внезапно загорелся. Пламя быстро перекинулось на соседние машины.

Возгорание произошло во дворе жилого дома на Тихоокеанской улице

Как сообщает издание «Форпост Северо-Запад», на место событий оперативно прибыли расчеты — 10 спасателей задействовали две единицы спецтехники.

Специалистам удалось ликвидировать открытое пламя, но пожар успел повредить пять автомобилей. Микроавтобус выгорел полностью и восстановлению более не подлежит, остальные четыре машины получили «травмы» различной степени тяжести: у них оплавились пластиковые элементы кузова и бамперы, пострадала лакокрасочное покрытие.

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. В настоящий момент сотрудники МЧС устанавливают точную причину произошедшего.

