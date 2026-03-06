Бывшего топ-менеджера отправили в СИЗО за продажу Infiniti коллеге за 1 рубль

Подозреваемый занимал должность менеджера в крупной транспортно-логистической компании. В это время стоявший на балансе организации Infiniti QX 70 решили списать, а в документах стоимость авто обозначили в символический 1 рубль.

Как сообщает телеграм-канал Mash, после этого злоумышленник продал эту машину своему знакомому за 120 тысяч рублей, а тот в свою очередь переоформил Infiniti на супругу подозреваемого.

Вскоре после сделки нарушитель уволился, а его преемник обнаружил странные операции с активами компании и обвинил предшественника в растрате. При этом адвокат подсудимого настаивает, что продажа имущества, которое в бухгалтерии значилось за рубль — это обычная хозяйственная операция, а не преступление. Сторона защиты готова провести экспертизу рыночной стоимости кроссовера и вернуть недостающую сумму, если таковая обнаружится.

Несмотря на эти доводы, бывший топ-менеджер уже два месяца провел в СИЗО. Его представители считают, что спор носит исключительно гражданско-правовой характер и должен решаться в арбитраже через иск о взыскании убытков. В настоящий момент расследование по делу продолжается.

