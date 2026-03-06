Мужчина набросился с кулаками на машину в Липецкой области

В полицию города Чаплыгина обратился владелец Kia Rio с заявлением о порче его имущества. Неизвестный оставил глубокие вмятины на капоте авто, припаркованного на Московской улице.

Как сообщает портал Gorod48, стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого, которым оказался 26-летний местный житель. Выяснилось, что в тот вечер злоумышленник возвращался домой в компании знакомого. Проходя по двору, он без причины решил нанести удары по капоту автомобиля.

Сумма ущерба, по оценке потерпевшего, превысила 14 тысяч рублей, что признали значительным размером. По факту произошедшего против подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Санкции по ней предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

