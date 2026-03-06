18-летний юноша заглянул в гости к знакомому и угнал машину его матери

Дело было в Якутске. В отдел полиции поступило обращение от местной жительницы, которая заявила, что с парковки на территории ее частного дома пропал автомобиль. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого угонщика.

Как сообщает издание ЯСИА, нарушителем оказался 18-летний знакомый сына потерпевшей. Выяснилось, что накануне инцидента молодой человек гостил у своего приятеля. А уходя под утро, он заметил и прихватил с собой ключи от авто, оставленные без присмотра.

Дождавшись, пока жители дома уйдут по своим делам, злоумышленник вернулся. Он беспрепятственно сел в автомобиль, принадлежащий матери друга, завел двигатель и уехал в неизвестном направлении.

Следователи возбудили против задержанного уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Теперь юноше грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

