Фейковая «скорая» заблокировала тротуар в Новосибирске

Жители Новосибирска пожаловались на автомобиль с цветографической схемой и проблесковыми маячками как у экстренных служб, который перекрыл проход пешеходам у дома 33/3 на улице Линейной.

Как сообщает Om1 Новосибирск, машина стояла на месте в течение трех дней. Сначала местные жители подумали, что автомобиль приехал на вызов, однако «скорая» никуда не уезжала. Когда горожанка сделала водителю замечание, мужчина в ответ нагрубил и заявил, что ему якобы негде было больше парковаться. Из-за этого пешеходам приходилось выходить на проезжую часть, что особенно опасно для пожилых жителей района.

При этом на станции скорой помощи подчеркнули, что данное авто не входит в их автопарк. Проверка по базе данных показала, что номер машины с Линейной значился за новосибирским «Медтрансом» с 2015 по 2023 годы, а потом — за Новосибирским областным госпиталем ветеранов войн номер 2. Но в организации опровергли наличие у них машин скорой помощи.

Журналисты также обратили внимание на внешний вид автомобиля. Например, у него не было красной полосы с надписью «Скорая медицинская помощь».

