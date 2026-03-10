Пьяный житель Междуреченска протаранил две машины и решил поехать дальше

Инцидент произошел на проспекте Шахтеров в городе Междуреченск Кемеровской области. Сначала в дежурную часть поступило сообщение о том, что автомобиль совершил наезд на стоявшую у обочины машину и скрылся. Спустя несколько минут зарегистрировали еще одно аналогичное сообщение, но уже по другому адресу.

Как сообщает ИА «Город Nовостей», к счастью, в результате столкновений никто из людей не пострадал. Один из заявителей запомнил марку и цвет транспортного средства виновника, что помогло ориентировать наряды ДПС.

Инспекторы незамедлительно приступили к поискам и вскоре обнаружили разыскиваемую машину на одной из улиц города. За рулем оказался местный житель 1985 года рождения. При общении с ним у полицейских возникли подозрения, что водитель пьян, что позже подтвердилось медосвидетельствованием.

Задержанный не стал отрицать свою вину и пояснил, что решил не останавливаться после аварий, так как испугался ответственности. В отношении мужчины составили два административных материала по факту оставления места ДТП, суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на срок до двух лет.

