Житель Приморья предстанет перед судом за убийство человека и поджог машины

Злоумышленник на улице Хабаровской встретился с 35-летним знакомым, с которым у них был продолжительный конфликт из-за ссоры между бывшей супругой обвиняемого и потерпевшим. В итоге мужчина выстрелил в оппонента, который скончался на месте от полученных ранений.

Как сообщает издание «VLADNEWS», после этого преступник попытался замести за собой следы, для чего угнал автомобиль убитого. Он отвез тело в безлюдное место, а машину — сжег.

В результате слаженной и оперативной работы полиции и следователей преступление раскрыли в кратчайшие сроки. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили, что нарушитель был последним, с кем погибший общался по телефону. Подозреваемый дал признательные показания и указал место, где оставил тело убитого, а также место сожжения транспортного средства.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

