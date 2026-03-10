Во Владивостоке автомобиль с девушкой рухнул в неогороженный котлован

Авария случилась поздним вечером 9 марта в районе дома 15 по улице Катерной. Находившаяся за рулем Toyota Prius девушка-водитель не заметила опасность и не успела вовремя среагировать, из-за чего ее машина съехала в яму и перевернулась.

В результате аварии авто опрокинулось на крышу

Как сообщает издание Prim. News, при этом котлован не имел ни ограждений, ни предупредительных знаков.

На место событий оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и бригада скорой помощи. Извлечь пострадавшую из перевернувшегося транспортного средства оказалось непросто — для этого специалистам пришлось применить гидравлический инструмент. Медики диагностировали у потерпевшей тяжелые травмы и доставили ее в ближайшую больницу.

Правоохранители уже начали проверку, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Особое внимание стражи порядка уделят вопросу отсутствия защитных сооружений вокруг ямы, а также наличия ответственных лиц за содержание того участка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Сочи спасатели вытащили двоих пострадавших из перевернувшегося автомобиля.