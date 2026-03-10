Суд взыскал с автосалона 180 тыс. руб. за навязанную покупателю онлайн-услугу

Житель Перми решил приобрести в кредит автомобиль. Вместе с основным договором сотрудники автосалона выдали ему документы на комплексную услугу, которая представляла собой дорогостоящий пакет юридической и технической поддержки.

Как сообщает РАПСИ, при этом оплату в размере 100 тысяч рублей списали с кредитных средств покупателя без его прямого на то согласия. Мужчина неоднократно обращался к продавцам с просьбой вернуть деньги за навязанный сервис, однако в добровольном порядке компания это делать отказалась.

Потерпевший обратился за помощью в суд, который признал действия ответчиков незаконными и полностью удовлетворил требования истца. В пользу автовладельца взыскали 183 тысячи рублей, эта сумма сложилась из стоимости навязанной услуги, компенсации морального вреда, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также судебных расходов, которые понес мужчина.

Выплачивать средства обязали как сам автосалон, так и компанию-провайдера, которая занималась предоставлением пакета персональных услуг и IT-сопровождением.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что житель Хабаровска не смог отсудить у бывшей девушки подаренный ей автомобиль.