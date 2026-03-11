Пьяная амурчанка инсценировала угон после ДТП и потребовала 800 тысяч

Жительница Тынды села за руль машины в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки она потеряла контроль над автомобилем и разбила его. Испугавшись ответственности, злоумышленница скрылась с места ДТП, бросив транспортное средство.

Нарушительница сама разбила авто, но заявила о преступлении, которого не было

Как сообщает ИА «Амур.инфо», протрезвев, виновница аварии решила не просто уйти от наказания, но и обогатиться. Для этого амурчанка пришла в отделение полиции и написала заявление об угоне. По ее словам, неизвестные похитили легковушку, устроили на ней столкновение, после чего скрылись. «Потерпевшая» оценила ущерб ее имуществу на сумму в 800 тысяч рублей.

Правоохранители тщательно проверили показания заявительницы и в ходе расследования быстро установили истину. В результате в отношении жительницы Тынды возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Ее обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, оставлении места аварии, а также заведомо ложном доносе.

Теперь нарушительнице грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Материалы по делам передали в суд для рассмотрения по существу.

