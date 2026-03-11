Салон в Красноярске заплатит 23 млн рублей за продажу авто с поддельным ПТС

Советский районный суд встал на сторону покупателя и обязал автосалон выплатить крупную компенсацию за машину с поддельными документами. Общая сумма требований превысила 23 миллиона рублей, включая неустойку и штраф.

Как сообщает портал «Запад 24», Toyota Voxy ввезли в Россию под видом запчастей, а затем оформили на него поддельный ПТС. Выяснилось, что оригинальные бланки документов серии УУ и УХ похитили, а первый собственник машины и вовсе оказался вымышленным персонажем.

Когда подлог вскрылся, ГИБДД аннулировала регистрацию у транспортного средства. Пострадавший покупатель обратился к юристу, а та подала иск напрямую к автосалону, несмотря на то, что тот реализовал автомобиль через агентский договор от имени другой фирмы.

Суд признал компанию конечным продавцом и полностью удовлетворил требования потребителя, расторгнув договор купли-продажи. Итоговая сумма выплат составила 13,8 млн рублей неустойки, 7,6 млн штрафа, 950 тысяч полной стоимости автомобиля, а также расходы на юридические услуги.

