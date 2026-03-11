Водитель снял трусы во время дорожного конфликта в Санкт-Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга дорожный спор закончился необычным представлением. 49-летний индивидуальный предприниматель решил доказать свою правоту с помощью стриптиза.

Как сообщает «Фонтанка», полицейские узнали о поступке мужчины в ходе мониторинга социальных сетей. Стражи порядка обнаружили видеозапись: водитель Renault Duster на перекрестке проспектов Народного Ополчения и Трамвайного вышел из автомобиля, расстегнул штаны и оголился перед другой машиной, показывая при этом средний палец. Невольными зрителями нарушения стали управлявшая авто 29-летняя женщина и ее малолетний ребенок.

Полицейские вскоре установили личность злоумышленника и доставили его в отдел. В отношении задержанного составили протокол о мелком хулиганстве. Материалы передали в следственные органы, которые теперь решают вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела за пренебрежение общественным порядком.

