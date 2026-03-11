Неадекватный водитель протаранил забор имения в Санкт-Петербурге

Днем 11 марта наряд Росгвардии остановился на светофоре в Стрельне. Там к сотрудникам подошел водитель из соседней машины и попросил задержать другого автомобилиста.

Как сообщает «Фонтанка», мужчина сообщил, что нарушитель только что едва не сбил маленького ребенка. Стражи порядка незамедлительно приступили к поискам и вскоре догнали подозрительное авто. Однако злоумышленник сразу же попытался скрыться. После непродолжительной погони он потерял контроль над транспортным средством, которое на большой скорости протаранило ворота частного жилого участка и остановилось на территории имения.

23-летний водитель выскочил из салона и бросился бежать, но росгвардейцы быстро его догнали. Теперь правоохранители планируют направить мужчину на медицинское освидетельствование — поведение задержанного вызвало серьезные сомнения в его адекватности.

