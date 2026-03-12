Экс-депутат Мурманской области обогатился на дефектных Cadillac

Бывший председатель совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» обогатился за счет покупки дефектных машин. За два года он суммарно получил 350 млн рублей выплат благодаря судебным искам к продавцам.

Его доход от выигранных судебных дел уже превысил 350 млн рублей

Как сообщает телеграм-канал Mash, экс-депутат приобрел Cadillac Escalade с трехлетней гарантией, однако у машины сразу же начались серьезные проблемы: застучал двигатель, появились скрипы в салоне и протекла крыша. Дилер отказался выполнять гарантийные обязательства, из-за чего потерпевший обратился в суд. В результате ответчика обязали выплатить 300 млн рублей.

После этого мужчина приобрел Cadillac XT5. Вскоре выяснилось, что еще на этапе сборки водительскую дверь установили криво, из-за чего на кузове автомобиля образовался скол лакокрасочного покрытия. Продавец снова отказался удовлетворять претензии, и бывший чиновник вновь подал иск. Суд встал на сторону покупателя и постановил выплатить ему 50 млн рублей.

Истец посчитал эту сумму недостаточной и подал апелляцию, потребовав увеличить компенсацию до 150 миллионов. Вердикт по этому делу пока не вынесли, однако уже на данный момент совокупный доход бывшего депутата от двух выигранных процессов составил 350 млн рублей.

