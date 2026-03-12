В Волгограде ищут мужчину, который разбил трубой авто после спора о парковке

В отдел полиции Тракторозаводского района обратился местный житель. По словам мужчины, он припарковал свою машину, и это не понравилось незнакомцу, который инициировал конфликт.

Как сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Волгоградской области, сначала агрессор высказал свое недовольство в грубой форме. А после короткой словесной перепалки схватил лежавшую на земле трубу и, используя ее как оружие, нанес несколько ударов по кузову и стеклам автомобиля потерпевшего — того, что был «неправильно» припаркован. Сразу же после этого нарушитель сбежал с места событий, не дожидаясь приезда полиции.

На данный момент правоохранители продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего и устанавливают личность скрывшегося мужчины.

