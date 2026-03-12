Жительница Алтайского края угнала автомобиль именинника и попала в ДТП

В дежурную часть города Алейск обратился с заявлением 44-летний местный житель. По словам мужчины, он отмечал свой день рождения в гостях у 23-летней подруги и после распития спиртного уснул.

Как сообщает МВД России, хозяйка жилища, тоже нетрезвая, решила воспользоваться моментом и прокатиться на принадлежавшем имениннику ВАЗ-21150. Она без спроса взяли ключи из куртки спящего мужчины и отправилась в поездку. Но далеко уехать не смогла: потеряла контроль над транспортным средством и врезалась сразу в два других автомобиля.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые задержали нарушительницу. При этом выяснилось, что водительского удостоверения у нее никогда не было.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон транспортного средства без цели хищения». Санкции по ней предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Все материалы уже передали в суд.

