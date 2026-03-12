Жительница Сахалина пять раз протаранила машину любовницы мужа

Семейная пара праздновала день рождения дочери и вечером вернулась домой. Оставив жену, мужчина ушел на встречу якобы с друзьями. Спустя несколько часов супруга отправилась на его поиски и на пляже в Аниве обнаружила в объятиях другой — как выяснилось позже, бывшей жены.

Как сообщает издание «Сахалин и Курилы», женщина испытала сильный шок, так как считала свой брак крепким и никогда не подозревала мужа в измене. Сначала она накинулась на разлучницу с кулаками, но очевидцы событий их разняли. Тогда ревнивица села за руль Toyota Raum и целенаправленно пять раз врезалась в Nissan Teana обидчицы.

В результате у машины потерпевшей повредились капот, решетка радиатора, передний и задний бамперы, конденсатор кондиционера, радиатор охлаждения двигателя, обе задние двери и другие детали. Общую сумму ущерба оценили в 150 тысяч рублей.

На судебном заседании обвиняемая пыталась оправдать свои действия тем, что от переизбытка эмоций перепутала педали газа и тормоза, однако суд не принял эту версию. Стоит подчеркнуть, что именно ее супруг вызвал наряд ДПС на место событий и позже в беседе заявил, что злоумышленница в тот вечер выпивала.

В результате женщину признали виновной в умышленной порче чужого имущества и приговорили к одному году лишения свободы условно. Помимо этого, она обязана выплатить потерпевшей стороне 147 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

