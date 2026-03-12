Житель Кубани с серпом в руках повредил пять машин в станице Челбасской

Инцидент произошел на улице Первомайской в станице Челбасской Каневского района. Мужчина приобрел серп в хозяйственном магазине, после чего отправился на прогулку вдоль дороги. Проходя мимо стоявших машин, он цеплял их острым концом инструмента.

Причину своего поступка нарушитель объяснить не смог

Как сообщает официальный телеграм-канал МВД по Краснодарскому краю, под горячую руку злоумышленника попали Chevrolet, Peugeot, LADA Vesta и два Hyundai. Все транспортные средства получили серьезные повреждения лакокрасочного покрытия.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчина не смог внятно объяснить правоохранителям мотивы своего поступка.

На данный момент владельцы пострадавших авто проходят процедуру технической экспертизы для оценки ущерба, а в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Санкции по ней предполагают наказание вплоть до лишения свободы до пяти лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Крыму пьяный мужчина от скуки кидался тротуарной плиткой в чужие машины.