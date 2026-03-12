В Архангельской области мошенники лишили пенсионерку авто и 5 млн

В отделение полиции Коряжмы обратилась 73-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестные обманным путем похитили у нее более пяти миллионов рублей и вынудили продать единственный автомобиль.

Как сообщает агентство «Эхо СЕВЕРА», сперва женщине позвонили якобы специалисты по замене домофонов. Для записи на установку оборудования они попросили пенсионерку назвать код из СМС-сообщения. В итоге потерпевшая, сама того не ведая, предоставила злоумышленникам доступ к своим данным.

Сразу после этого с ней связались подельники мошенников, которые представились сотрудниками «Росфинмониторинга». Они сообщили, что все сбережения доверчивой гражданки находятся под угрозой. Для спасения средств они настоятельно рекомендовали даме срочно перевести их на специальные «безопасные счета».

Для реализации этого плана женщине пришлось купить новый телефон. После этого она отправилась в отделение банка в соседнем Котласе, где убедила работников выдать ей 4,4 миллиона рублей из личных накоплений. Еще 550 тысяч женщина заняла у родственников и знакомых.

Однако на этом мошенники не остановились и заявили жертве, что преступники посягают и на ее автомобиль, поэтому его срочно нужно оформить на некую безопасную структуру. И пенсионерка послушно выполнила их требования. Только после этого несчастная осознала, что ее жестоко обманули и обратилась в полицию. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

