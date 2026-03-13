Мужчина протаранил синагогу на автомобиле и открыл стрельбу

Теракт произошел в синагоге Temple Israel в городе Уэст-Блумфилд штата Мичиган, США. 41-летний уроженец Ливана, получивший американское гражданство в 2016 году, въехал на машине в здание, сбив охранника, после чего начал стрельбу.

Как сообщает телеграм-канал Baza, сотрудники безопасности открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего. В кузове его автомобиля обнаружили большое количество взрывчатых веществ — нарушитель планировал масштабный теракт.

Позже из здания повалил густой дым — там начался пожар. По данным CNN, как минимум 30 сотрудников правоохранительных органов госпитализированы с отравлением угарным газом. Точное число жертв и раненых среди посетителей синагоги пока неизвестно.

На данный момент на месте событий работают полицейские и агенты ФБР. Шериф округа Окленд уточнил, что охранник, которого сбил водитель, также получил травмы и на данный момент находится в больнице.

