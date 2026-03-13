Дебошир напал с кулаками на немого таксиста в центре Москвы

Инцидент произошел 13 марта возле станции метро «Электрозаводская». Пассажир, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно по отношению к водителю, который не мог говорить и объяснялся жестами.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», злоумышленник несколько раз оскорбил таксиста и успел повредить имущество в салоне автомобиля.

В сложившейся ситуации потерпевший оказался практически беспомощен, так как не смог сам позвать неравнодушных. К счастью, на место оперативно прибыли сотрудники полиции, которых вызвали прохожие, ставшие свидетелями конфликта.

На данный момент дебошира задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

