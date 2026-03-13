Ревнивый мужчина разбил битой машину бывшей подруги в Сасове

В городе Сасово Рязанской области с заявлением в полицию обратилась 46-летняя женщина. По словам потерепевшей, неизвестный разбил стекла и повредил кузов ее Hyundai.

Он не смог смирился с разрывом отношений

Как сообщает издание «7 инфо», оперативники уголовного розыска выяснили, что недавно пострадавшая прекратила полугодовые отношения с местным жителем. Женщина нашла другого избранника и сообщила об этом бывшему ухажеру.

Нарушитель воспринял разрыв болезненно и сначала попытался вернуть подругу уговорами. Когда он понял, что это не поможет, перешел к угрозам, взял бейсбольную биту и отправился к автомобилю женщины. В порыве гнева злоумышленник разбил стекла и оставил вмятины на капоте и дверях машины.

Полицейские быстро вышли на след и задержали подозреваемого, ранее судимого 34-летнего жителя Сасова. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

