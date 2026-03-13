12-летнюю девочку, которая бросалась под колеса, задержали гаишники в Кузбассе

Инспекторы ГАИ находились на маршруте патрулирования, когда от очевидцев поступила информация о неадекватном поведении подростка. Звонившие рассказали, что девочка ведет себя странно и пытается кинуться под колеса проезжающих мимо машин.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции России, стражи порядка незамедлительно выехали на указанное место, где обнаружили плачущую девочку, сидящую на обочине. 12-летняя школьница была напугана и не смогла внятно объяснить мотивы своих действий. Чтобы ребенок согрелся и успокоился, полицейские пригласили ее в теплый салон патрульного авто.

Понимая, что оставлять подростка без присмотра взрослых опасно, инспекторы доставили школьницу в отдел полиции. Там ее уже ждала мама. Женщина была крайне встревожена случившимся и поблагодарила правоохранителей за спасение дочери.

В настоящий момент сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

