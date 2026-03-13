Ремонт машины в гараже едва не стоил юноше жизни

Потерпевший занимался ремонтом своего автомобиля и внезапно перестал выходить на связь. Парень не отвечал на звонки семьи в течение нескольких часов, из-за чего родственники забили тревогу и отправились на его поиски.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, вскоре родители обнаружили молодого человека в гараже. К этому времени он уже лежал без сознания на полу, а само помещение было наполнено выхлопными газами. Оперативно прибывшие на место событий медики доставили пострадавшего в крайне тяжелом состоянии в реанимацию.

В больнице у юноши остановилось сердце — врачи констатировали клиническую смерть. Времени на спасение пострадавшего оставалось совсем мало, однако, к счастью, медики смогли реанимировать парня.

На данный момент молодой человек находится в процессе восстановления. Из-за длительного кислородного голодания мозга и отравления угарным газом он заново учится ходить и говорить.

