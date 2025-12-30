Пятеро детей отравились угарным газом при прогреве машины в гараже в Туве

Жительница Кызыла решила прогреть перед поездкой свой автомобиль, находившийся в гараже, и запустила двигатель. А пятеро ее детей в возрасте от трех до девяти лет сели в салон транспортного средства, ожидая маму.

К счастью, никто из них серьезно не пострадал

Как сообщает агентство «Хакасия», женщина вернулась к авто, начала выезжать из гаража, и в тот момент самочувствие детей резко ухудшилось из-за воздействия опасного газа. Проявив бдительность, мать незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи.

Медики госпитализировали одного из пострадавших в городскую больницу, в то время как состояние остальных детей не вызывало серьезных опасений: после осмотра их отпустили домой.

Мэрия Кызыла напоминает жителям о необходимости сохранять бдительность и избегать ситуаций, приводящих к скоплению угарного газа в замкнутых пространствах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленобласти в гараже нашли три трупа и одну выжившую несовершеннолетнюю.