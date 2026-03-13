Машину с водителем внутри придавило ледяной глыбой, рухнувшей с крыши

Инцидент произошел днем 13 марта возле торгового центра «Гостиный двор» в городе Соликамске Пермского края. Сошедшая с крыши снежная глыба упала на машину, в которой в тот момент находился мужчина.

По факту произошедшего в Соликамске возбудили уголовное дело

Как сообщает агентство URA.RU, в результате сильного удара автомобиль серьезно деформировался, прибывшие на место событий медики доставили получившего травмы водителя в ближайшую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент правоохранители устанавливают круг лиц, ответственных за обслуживание и содержание как жилого дома, так и самого торгового центра. Параллельно свою проверку организовала и Соликамская городская прокуратура.

