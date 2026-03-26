Погруженный на эвакуатор Infiniti укатился с платформы и устроил ДТП

В Новосибирске нарушение правил парковки обернулось для владельца Infiniti двойным ударом. Сначала его машину забрали за неправильно выбранное для стоянки место, а затем он обнаружил её в сводке дорожно-транспортных происшествий. Как выяснилось, эвакуатор, перевозивший кроссовер, не удержал его на платформе.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Ленина и 1905 года. По словам владельца Infiniti, водитель эвакуатора отпустил тормоз, после чего спецтехника откатилась назад. Загруженный на платформу кроссовер врезался в припаркованный автомобиль Chery.

После оформления ДТП Infiniti всё же доставили на штрафстоянку по назначению. Владельцу пришлось собирать документы для возврата машины, а также разбираться с последствиями аварии. Как сообщается, ущерб покроет страховая компания.

