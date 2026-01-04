Трагедия на трассе под Звениговом: один погибший, дети в больнице

Трое детей пострадали в ДТП на трассе под Звениговом

Четыре человека, включая троих детей, госпитализированы после лобового столкновения на дороге в Марий Эл.

На автодороге «Звенигово — Шелангер — Морки» в Звениговском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На десятом километре трассы столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Марий Эл, от удара один из пассажиров погиб на месте до приезда скорой помощи.

Четыре человека, получившие травмы различной степени тяжести, были экстренно доставлены в ближайшую больницу для оказания экстренной помощи. Среди пострадавших трое несовершеннолетних.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Звениговскому району для координации работы следственно-оперативной группы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, включая причины и виновников столкновения.