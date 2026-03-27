Беременная костромичка подала в суд на гаишников за то, что те её остановили

В Костромской области суд отказал в иске женщине, которая требовала 1,65 млн рублей за моральный вред от полицейских, остановивших её на дороге. Инцидент произошёл в Волгореченске: сотрудники ДПС обратили внимание на фотографию в «правах» — внешность будущей мамы, как это часто бывает, изменилась, а возраст ребёнка, указанный в документах, вызвал вопросы.

Как пишет костромской портал «K1News», паспорта у женщины не было, поэтому её отвезли в отдел для дактилоскопирования, а затем в больницу на опознание. Всё это время её собственная мать ждала в машине с младенцем на руках.

В суде выяснилось, что остановка была связана с поступившей информацией: за рулём одного автомобиля могли ездить две сестры, одна из которых не имела «прав», но использовала удостоверение похожей на неё родственницы. Полицейские действовали в рамках своих полномочий.

Нерехтский районный суд отказал в иске, признав действия инспекторов законными, а их поведение — корректным. Костромской областной суд согласился с коллегами, отметив, что сам факт неприятного ощущения от проверки не является основанием для компенсации морального вреда. Так что попытка наказать гаишников за то, что они всего лишь выполняли свою работу, закончилась для истицы ничем.

К сожалению, не всегда сотрудники правоохранительных органов с должным уважением относятся к будущим мамам. Ранее «АвтоВзгляд» рассказывал, как порой служба 112 и полиция издеваются над автовладельцами с детьми и беременными женщинами.