В Крыму молодой водитель до смерти избил пожилого

В августе прошлого года подсудимый, управляя автомобилем LADA Samara (21099), спровоцировал на улице Южной в посёлке Приморский ссору с 61-летним водителем Renault. Спор из-за пустяка быстро перерос в драку. Но силы, видимо, не были равными.

Молодой человек нанёс пожилому оппоненту не менее четырёх ударов по голове. От полученных травм водитель Renault упал и ударился головой об асфальт. Как сообщает ИА «Крым Информ», его доставили в больницу, но на следующий день он скончался.

Суд вынес приговор 21-летнему жителю Феодосии. Прокуратура города поддержала государственное обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Юношу приговорили к 8 годам колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1 год. Кроме того, в пользу дочери погибшего взыскано 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Увы, но кулаки и грубая физическая расправа — не редкость для российских дорог. Так буквально чуть больше месяца назад портал «АвтоВзгляд» поделился с читателями историей, как в Свердловской области женщину жестоко избили за просьбу вернуть угнанное авто.