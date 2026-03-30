Бабушка на Toyota RAV4 превысила скорость: в ДТП погибли две её внучки

В Ульяновской области вынесен приговор женщине, чьи действия за рулём стоили жизни двум её внучкам. Трагедия произошла 20 июня 2025 года на трассе «Солдатская Ташла — Кузоватово — Новоспасское — Радищево — Старая Кулатка — граница области». 61-летняя водитель Toyota RAV 4 двигалась с существенным превышением скорости, не справилась с управлением и съехала в дренажную канаву.

Суд приговорил женщину к трём годам колонии-поселения за смерть девочек 9 и 10 лет

В салоне находились две её внучки — 9 и 10 лет. От полученных травм девочки скончались на месте ДТП. Позднее женщина полностью признала вину. Заместитель прокурора Кузоватовского района поддержал обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Суд приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает «Ульяновск Экспресс». Кроме того, на два с половиной года женщине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Трагедия, унёсшая жизни двух детей, стала следствием неоправданного риска, который обернулся для бабушки реальным сроком и пожизненной тяжестью на душе.

