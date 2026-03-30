В Приморье осудили мошенников, которые подстроили более 20 аварий

Во Владивостоке суд вынес приговор мошенникам, которые с апреля 2019 года по февраль 2021-го регулярно инсценировали ДТП. За это время группа лиц «разыграла» 21 аварию.

Для своих «спектаклей» автоподставщики использовали в том числе арендованные машины. Как выяснило следствие, за пару лет пятеро предприимчивых граждан привлекли к участию ещё порядка 20 человек. После каждого инсценированного столкновения мошенники выступали в роли потерпевших и обращались за страховыми выплатами. Так им удалось получить более 7 миллионов рублей.

Впрочем, радовались нечестные «предприниматели» недолго: правоохранители раскрыли схему, и теперь ущерб возмещён в полном объёме. Как пишет сетевое издание VladNews, суд назначил фигурантам наказания — разные участники с разными «ролями» в преступной схеме получили приговоры от 2 лет лишения свободы условно до 5 с половиной лет реального срока с отбыванием в колонии общего режима. Теперь вместо страховых премий горе-постановщики будут осваивать совсем другую систему — пенитенциарную: с распорядком, надзирателями и, хочется думать, без надежды на «липовые» аварии после выхода на свободу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, на какие уловки идут аферисты, чтобы обмануть страховщиков и заработать деньги на ровном месте: злоумышленники доставляют в нужную локацию на эвакуаторе уже поврежденные машины. Схема — не новая и о ней хорошо известно в правоохранительных органах. Однако нечистые на руку дельцы используют ее, к сожалению, чаще, чем это можно представить.