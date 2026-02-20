Россиянам рассказали, как незаконные выплаты по ОСАГО достаются мошенникам

Для получения незаконных выплат по ОСАГО мошенники начали активно использовать европротокол с фотофиксацией. Это можно сделать и на бумажном бланке, и в мобильном приложении.

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, водители все чаще отдают предпочтение онлайн-формату, что обусловлено простотой процедуры и оперативным начислением выплат. В среднем на фотофиксацию уходит от 20 до 25 минут, но такой вариант приглянулся и мошенникам.

Чтобы обмануть страховщиков и заработать деньги на ровном месте, злоумышленники доставляют в нужную локацию на эвакуаторе уже поврежденные машины. Затем инсценируется дорожная авария, а после наступает черед ее оформления без вызова сотрудников ГИБДД и требований компенсации. Подобные случаи частенько фиксируют в так называемых красных регионах страны, то есть с максимальной убыточностью по ОСАГО.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские водители призвали сохранить натуральное возмещение по «автогражданке».