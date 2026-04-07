Водитель «Почты России» украл из служебной машины пенсии граждан

В Новосибирской области межмуниципальный отдел МВД «Татарский» возбудил уголовное дело против местного жителя, работавшего водителем почтового автомобиля. По данным следствия, в начале марта 2026 года мужчина похитил из служебной машины 52 тысячи рублей.

Свой поступок он объяснил просто: ключи были в свободном доступе, а деньги лежали без присмотра. Кража, как считают следователи, была совершена умышленно. Татарская межрайонная прокуратура взяла дела под особый контроль.

Как сообщает сетевой ресурс «Наш дом Новосибирск», на данный момент нет информации, вернул ли подозреваемый похищенные средства. Но теперь ему в любом случае грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

