225 км/ч на «Ладе Калине»: легковушка показала космическую скорость

Воскресным вечером на Пасху мужчина решил проверить скоростные возможности отечественного автомобиля, разогнав его до предела спидометра. Сидящий рядом пассажир снимал «рекорд» на видео — через мгновение оба погибли, врезавшись в здание автомойки.

В Армавире 12 апреля 35-летний водитель «Лады Калины» решил, что его машина — это почти формульный болид. На подъезде к городу он нажал на педаль газа до упора и разогнал отечественную легковушку до 225 км/ч. Пассажир, 41-летний мужчина, снимал «рекорд» на телефон, вероятно, готовя эффектное видео для соцсетей. Но ни один из них, судя по всему, не подумал, что на такой скорости любой манёвр становится смертельным. Как пишет местный портал «Город Армавир», при повороте направо на перекрёстке водитель не успел сбросить скорость. «Лада» влетела в здание роботизированной автомойки. Оба мужчины скончались на месте от полученных травм.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили: проводится проверка, но уже ясно, что причиной трагедии стала бешеная скорость и полное отсутствие чувства самосохранения. 225 км/ч для «Калины» — это не спорт, а самоубийство. Особенно на дороге общего пользования, где есть повороты, другие машины и здания. Пассажир, снимавший «подвиг», не успел даже выключить камеру. Теперь это видео станет уликой, а не гордостью. Остаётся только надеяться, что этот случай послужит уроком для тех, кто считает, что «Лада» может летать. Она может. Но только один раз — в последний.