В Хакасском Черногорске сотрудники Госавтоинспекции получили тревожный сигнал из Центра автоматической фиксации правонарушений: дорожные камеры неоднократно фиксировали нарушения, но госномера на иномарке не числились в базе. Но вскоре инспекторы ДПС заметили автомобиль с этими номерами на маршруте патрулирования.

Как рассказал официальный канал Госавтоинспекции в Мах, за рулём остановленной машины сидела 54-летняя местная жительница. Предоставить водительское удостоверение она не смогла — ибо никогда его не получала. Но это не помешало ей купить машину и выехать на дорогу.

Выяснилось, супруг автоледи решил, что быть «незаметными» для камер поможет покупка «рукотворных» номеров. Он приладил их на иномарку, видимо, надеясь, что все нарушения останутся безнаказанными. Но план провалился. Камеры хоть и не могли идентифицировать автомобиль по номерам, но зафиксировали сам факт нарушений. А когда машину остановили, выяснилось, что женщина не только не имеет водительского удостоверения, но и не пристёгивается ремнём безопасности, да и страховки у неё нет и быть не может. В отношении нарушительницы составили материалы за управление незарегистрированным транспортом, езду без «прав», отсутствие страховки и неиспользование ремня. Общая сумма штрафов на месте составила более 13 тысяч рублей. Но на этом история не закончилась. Данные автоледи передали в Центр автоматической фиксации, где за предыдущие нарушения вынесли ещё 6 постановлений: пять за непристёгнутый ремень и один за невыполнение требования остановиться перед стоп-линией. Добавилось ещё более 8 тысяч рублей. Итого — более 21 тысячи рублей штрафов.

А ведь можно было просто записаться в Автошколу, сдать экзамены, получить «права», зарегистрировать, как положено, машину, соблюдать элементарные правила дорожного движения — и тогда штрафы, глядишь, были бы единичным явлением.