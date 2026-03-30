В Ростовской области инспекторам ДПС пришлось устроить настоящую погоню, чтобы остановить водителя, который категорически отказывался выполнять законные требования. Преследование началось в Аксайском районе, затем переместилось в Батайск и финишировало уже на территории Ростова-на-Дону — туда стянули дополнительные экипажи для перехвата.

Когда автомобиль Changan всё-таки заставили остановиться, оказалось, что за рулём находилась женщина. При себе у неё не было водительского удостоверения. На вопрос, почему она игнорировала полицейских, дама, как пишет ростовский портал 1Rnd.ru, внятного ответа не дала.

Пришлось вызывать её супруга. Тот, прибыв на место, выдал важную деталь: женщина состоит на специализированном учёте в медицинском учреждении. Иными словами, её адекватность в момент управления автомобилем была, мягко говоря, под вопросом.

В отношении автомобилистки составили административный протокол по статье 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке). Её также направили на медицинское освидетельствование — чтобы проверить, не повлияло ли на поведение состояние, несовместимое с управлением транспортом. И итоги могут оказаться для нарушительницы куда серьёзнее, чем просто штраф за отказ останавливаться.