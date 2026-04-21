Молодая и пьяная рецидивистка из Челябинска вовремя попалась ГАИ

В центре Челябинска инспекторы ДПС остановили Chery под управлением 22-летней девушки. Признаки опьянения были налицо, но дуть в трубку она не стала — предпочла административный протокол и уголовное дело. Потому что это был не первый раз.

Как выяснило агентства новостей «Доступ», ранее водительницу уже ловили нетрезвой за рулём. Первый раз не научил — теперь в игру вступила статья 264.1 УК РФ. Автомобиль изъят и отправлен на спецстоянку. Сама фигурантка отпущена под обязательство о явке.

Российское законодательство вновь проявило мягкость: повторное пьяное вождение карается не реальным сроком, а лишь временным отстранением. Личностная незрелость и безнаказанность — гремучая смесь. Если человек не осознал опасность после первого раза, ничто не гарантирует, что в следующий раз она не сядет за руль в том же состоянии. И тогда последствия могут быть куда серьёзнее. Закону следовало бы быть жёстче, пока не стало слишком поздно.

Что говорить: пьяные женщины за рулем — увы, не редкость. Скорее, редкость, если вояж не кончится аварией.