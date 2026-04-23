Ревнивец на пикапе дважды переехал бывшую жену

Машина, которая должна быть средством передвижения, превратилась в орудие жестокой расправы на почве ревности. В ЮАР мужчина на золотистом пикапе дважды переехал бывшую жену: сначала сбил, затем сдал назад и раздавил. Поводом стал отказ девушки возвращаться к изжившим себя отношениям. Тем более, у нее появился новый ухажер, которого в тот роковой день и увидел экс-супруг. Местом преступления по иронии судьбы оказалось африканское поселение с названием Хэппи-Вэлли.

Как рассказал мелодраматичную историю сетевой ресурс телекомпании «5 канал» со ссылкой на портал «IOL», убийство произошло 18 апреля в ЮАР. Мужчина на золотистом пикапе сначала сбил 40-летнюю женщину, а потом сдал назад и переехал ее еще раз. Знакомый рассказал, что в тот день ревнивец увидел бывшую жену с новым возлюбленным и решил отомстить. Он дождался, пока она пойдет к дому, расправился с ней и сам сдался в полицию. Отмечается, что незадолго до убийства преступника отпустили под залог после угроз экс-супруге.

Машина стала смертельным оружием из-за неспособности принять отказ. Женщина заплатила жизнью за свое право на новую любовь. Мужчина, вероятно, проведет долгие годы в тюрьме. Но ни один срок не вернет погибшую.

Ревность — плохой советчик. И дело тут вовсе не в национальности и цвете кожи. Ранее «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Беларуси ревнивый муж с сообщниками посадил любовника жены в багажник и вывез в лес — кто знает, чем бы окончилась расправа, если бы «плененный» молодой человек прямо из заточения не успел позвонить в милицию.