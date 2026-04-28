При строительстве трассы «Кавказ» нашли древнюю сбрую для коней

Современная автомобильная артерия «Кавказ» пролегла через земли, где когда-то скакали всадники. Строители федеральной трассы в Ингушетии прокладывали дорогу и неожиданно вскрыли пласт древней истории. Во время работ археологи обнаружили тысячи предметов разных эпох — от бронзового века до ранней аланской культуры.

Как сообщает портал Lenta, среди них — уникальная, полностью сохранившаяся лошадиная сбруя, украшенная серебром и позолотой. Раньше в России находили только фрагменты такого снаряжения. Теперь коллекцию представили в краеведческом музее Назрани. Недавно директор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ахмедхан Сампиев дал развернутое заключение о результатах изучения Гамурзиевского городища, где были обнаружены около двух тысяч древних предметов. Затем археологи обследовали территории сел Яндаре и Плиево и нашли еще 2,3 тысячи артефактов. Что примечательно, все находки относятся к разным эпохам: от бронзового века до ранней аланской культуры. После раскопок их передали в институт археологии Кабардино-Балкарии, а затем вернули в Ингушетию.

В новой коллекции краеведческого музея республики представлены глиняные сосуды, бронзовые наконечники стрел и дорогие украшения. Главный же экспонат — полностью сохранившаяся лошадиная сбруя с серебряными и позолоченными пластинами. Такое снаряжение ранее находили лишь фрагментарно. Уникальность находки подчеркивает высокий уровень мастерства древних мастеров.

