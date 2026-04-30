Покореженные машины разбросало на трассе под Самарой после массового ДТП

Утро накануне на втором километре автодороги «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск» началось с грохота и разбросанных по асфальту обломков. Водитель Great Wall выехал на полосу встречного движения. Этого хватило, чтобы запустить «домино» из столкновений: Mitsubishi, LADA Granta, Kia, Ford и LADA Kalina. После серии ударов несколько машин превратились в груду металла, а два водителя попали в больницу.

Как рассказывает сетевая версия «Самарской газеты» со ссылкой на источник в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла накануне утром. 48-летний водитель Great Wall выехал на встречную полосу, что привело к цепной реакции. Сначала Mitsubishi под управлением 34-летнего мужчины столкнулся с LADA Granta, за рулем которой был 22-летний водитель. Почти одновременно Kia (водитель 45 лет) врезался в Ford (34-летний водитель) и LADA Kalina (29-летний водитель).

В результате ДТП водители LADA Granta и Kia были госпитализированы. Водителям Mitsubishi и Ford назначено амбулаторное лечение. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства.

Один неверный маневр на встречной полосе — и несколько машин превратились в груду металла. Водителям стоит помнить: даже кратковременный выезд на встречку может привести к массовым столкновениям и жертвам.

