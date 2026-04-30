Покореженные машины разбросало на трассе под Самарой после массового ДТП

Как рассказывает сетевая версия «Самарской газеты» со ссылкой на источник в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла накануне утром. 48-летний водитель Great Wall выехал на встречную полосу, что привело к цепной реакции. Сначала Mitsubishi под управлением 34-летнего мужчины столкнулся с LADA Granta, за рулем которой был 22-летний водитель. Почти одновременно Kia (водитель 45 лет) врезался в Ford (34-летний водитель) и LADA Kalina (29-летний водитель).
В результате ДТП водители LADA Granta и Kia были госпитализированы. Водителям Mitsubishi и Ford назначено амбулаторное лечение. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства.
Один неверный маневр на встречной полосе — и несколько машин превратились в груду металла. Водителям стоит помнить: даже кратковременный выезд на встречку может привести к массовым столкновениям и жертвам.
Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал о массовой аварии на знаменитой гонке NASCAR: «большой» случился на американской трассе Talladega Superspeedway в Алабаме, где в мгновение ока в цепной реакции оказались 27 из 40 машин, уцелели только четыре пилота.