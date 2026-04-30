Пьяная женщина на Great Wall вышла на обгон, врезалась в «Газель» и перевернулась

Наверняка, мужчина дал порулить приятельнице. Женщины, даже нетрезвые, умеют уговорить на безумство. Вот и собственник Great Wall не устоял. Он сам сидел на пассажирском сиденье, когда дама за рулем его автомобиля выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение с «Газелью», переворот иномарки, госпитализация всех троих. Теперь женщина отвечает за пьяную езду, а владелец — за передачу управления нетрезвому лицу.

Как сообщает информационное агентство «Сусанин» со ссылкой на источник в Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла накануне поздним вечером в Якшур-Бодьинском районе. 43-летняя женщина за рулем Great Wall выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью» под управлением 41-летнего мужчины. От удара иномарка перевернулась. В салоне также находился 41-летний пассажир — собственник автомобиля. Все трое доставлены в больницу с травмами.

На женщину составлены административные протоколы за нетрезвую езду, отсутствие страхового полиса и выезд на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен». Собственника автомобиля привлекли к ответственности за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Умение уговаривать — это еще не умение водить. Особенно в нетрезвом виде. Мужчина, доверивший руль пьяной приятельнице, теперь сам лежит в больнице и отвечает по закону. Не поддавайтесь на уговоры, даже если за руль просится очень убедительная дама. И тем более — не позволяйте ей делать это в состоянии опьянения. Иначе следующая поездка может стать последней.