Жительница Сердобска сожгла чужой автомобиль из-за не закрытого гештальта

Неумение прощать, выплескивать чувства словами, находить компромиссы — настоящий бич нашего общества. И вместо того чтобы разойтись по-хорошему, люди творят страшные вещи. Обида копится годами, а потом выливается на чужое имущество. Очередной такой случай произошел в Пензенской области...

Как сообщили в областной прокуратуре, 28-летняя жительница Сердобска в январе этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облила бензином и подожгла автомобиль LADA Niva, принадлежавший ее знакомому. Мотивом послужил давний конфликт, детали которого не сообщаются. Пожар был сильным и машина выгорела полностью. Владелец оценил свои убытки более 156 тысяч рублей. Представ перед судом, обидчивая сердобчанка полностью признала вину. Суд приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и обязал возместить владельцы машины ущерб. Приговор пока не вступил в силу.

К сожалению, страна полна историй, где ссоры и невысказанные обиды заканчиваются сожженными автомобилями — портал «АвтоВзгляд» недавно рассказывал про обиду, ревность и канистру бензина. Пока взрослые люди не научатся договариваться, сводки происшествий будут пополняться новыми «огненными» эпизодами.